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Константиниди: Грузинский моряк Сослан Какабадзе вернется на родину после завершения организационных работ


29.04.2018   20:27
По словам заместителя директора консульского департамента МИД Грузии Владимира Константиниди, освобожденный из ливийской тюрьмы грузинский моряк Сослан Какабадзе вернется на родину после завершения соответствующих процедур. Как отметил дипломат, власти Ливии обвиняли Какабадзе в незаконной торговле нефтью и незаконном пересечении территориальных вод страны.

Вместе с тем, как уточнил Владимир Константиниди, в ливийской тюрьме остаются два грузинских моряка, чей судебный процесс состоится 20 мая. Дипломат воздержался от прогнозов результата судебного заседания, отметив, что грузинская сторона проводит всю необходимую работу для возвращения граждан на родину.

На состоявшемся сегодня в Триполи судебном заседании судья принял решение об освобождении гражданина Грузии Сослана Какабадзе.






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