Из Грузии в Турцию пытались вывезти шесть грузовиков контрабандной древесины

30.04.2018 12:12 Жители Грузии на шести грузовых автомобилях пытались вывезти в Турцию 245 кубических метров ольховой древесины. Об этом сообщает министерство по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



Сотрудники Минприроды остановили грузовые машины в Аджарии для проверки, которая показала, что документация, предоставленная водителями о происхождении древесины, не соответствовала требованиям технического регламента.

Водителей оштрафовали на 200 лари (более 80 долларов) по статье «транспортировка деревьев и растений без соответствующей документации, определенной постановлением правительства Грузии, добытых в административных границах муниципалитета (в том числе и на частной территории) или ввоз (размещение) в лесопильный цех без без специальной вывески маркировки» Кодекса административных правонарушений Грузии.



Незаконную древесину обнаружили еще в одном месте — в четырех грузовиках в Зугдидском районе (регион Самегрело-Земо Сванети). Все автомобили опечатаны.



Так как дела содержат признаки уголовного преступления, материалы переданы прокуратуре Грузии.















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