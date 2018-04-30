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Машинисты тбилисского метрополитена планируют в четверг приостановить работу


30.04.2018   13:39
3 мая, с 6 часов утра столичный метрополитен не будет работать, так как машинисты метро и независимый профессиональный союз «Эртоба 2013» планируют забастовку. Об этом заявил председатель профсоюза «Эртоба 2013» Рати Капанадзе. По его словам, они прибегают к крайним мерам из — за того, что не смогли достичь соглашения с мэрией Тбилиси и Транспортной компанией по вопросу повышения зарплат машинистам метро.

«Наше требование единственное — справедливая и достойная оплата труда. В 2016 году у нас было аналогичное требование, но тогда мы уступили позиции. Мэрия говорила, что тогда не было ресурсов и они должны были быть найдены в 2017 году. Было обещание, что зарплаты повысят. Переговоры, к сожалению, не увенчались успехом, медиатор проводил трехсторонние встречи, но всё тщетно. Мэрия и Транспортная компания заявляют, что и сегодня нет ресурса. Мы вынуждены в четверг остановить работу метрополитена», — заявил Рати Капанадзе.

По информации независимого профессионального союза «Эртоба 2013», бастовать собираются все 240 машинистов, которые работают в Тбилисской транспортной компании. Они требуют увеличения заработной платы на 44%, то есть роста почасовой оплаты с семи до десяти лари.






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