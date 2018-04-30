В Олимпийском комитете пройдет презентация книги о Нодаре Кумариташвили

30.04.2018 14:59 В Олимпийском комитете Грузии 8 мая состоится презентация книги о Нодаре Кумариташвили.



Книгу о трагически погибшем спортсмене Нодаре Кумариташвили написала его мать Додо Харазишвили. Члены семьи рассказывают те истории о молодом саночнике, которые были менее известны обществу.



Книга будет доступной на грузинским и английском языках.



Нодар Кумариташвили родился 25 ноября 1988 года в Бакуриани. Тренироваться начал в возрасте 13 лет. Принял участие во многих международных состязаниях и добился большого успеха. Молодой спортсмен погиб 12 февраля 2010 года в Ванкувере, во время квалификационного спуска, за несколько часов до открытия Зимних Олимпийских игр.



Международный олимпийский комитет наградил Нодара Кумариташвили «Олимпийским орденом» посмертно.















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