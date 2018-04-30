|
В Олимпийском комитете пройдет презентация книги о Нодаре Кумариташвили
30.04.2018 14:59
В Олимпийском комитете Грузии 8 мая состоится презентация книги о Нодаре Кумариташвили.
Книгу о трагически погибшем спортсмене Нодаре Кумариташвили написала его мать Додо Харазишвили. Члены семьи рассказывают те истории о молодом саночнике, которые были менее известны обществу.
Книга будет доступной на грузинским и английском языках.
Нодар Кумариташвили родился 25 ноября 1988 года в Бакуриани. Тренироваться начал в возрасте 13 лет. Принял участие во многих международных состязаниях и добился большого успеха. Молодой спортсмен погиб 12 февраля 2010 года в Ванкувере, во время квалификационного спуска, за несколько часов до открытия Зимних Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет наградил Нодара Кумариташвили «Олимпийским орденом» посмертно.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна