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Центральные власти Грузии более коррумпированы, чем местные - опрос NDI


30.04.2018   15:41
Согласно опросу Национального демократического института (NDI) по международным вопросам (США), 44% респондентов в Грузии считают, что проблема коррупции существует в центральных структурах власти в стране, 29% опрошенных полагают, что высокопоставленные чиновники Тбилиси не коррумпированы.

Иная статистика в отношении представителей руководства местных властей. Большая часть опрошенных - 40% - считают, что руководители их районов, городов, поселков и деревень не коррумпированы, а 35 процентов заявляют о коррупции местного руководства.

Опрос NDI проводился в Грузии с 20 марта по 4 апреля среди 2 194 человек.






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