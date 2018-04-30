Центральные власти Грузии более коррумпированы, чем местные - опрос NDI

30.04.2018 15:41 Согласно опросу Национального демократического института (NDI) по международным вопросам (США), 44% респондентов в Грузии считают, что проблема коррупции существует в центральных структурах власти в стране, 29% опрошенных полагают, что высокопоставленные чиновники Тбилиси не коррумпированы.



Иная статистика в отношении представителей руководства местных властей. Большая часть опрошенных - 40% - считают, что руководители их районов, городов, поселков и деревень не коррумпированы, а 35 процентов заявляют о коррупции местного руководства.



Опрос NDI проводился в Грузии с 20 марта по 4 апреля среди 2 194 человек.















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