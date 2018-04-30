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Если завтра выборы: ГМ - 24%, ЕНД - 8%


30.04.2018   15:42
Согласно опросу американского Национального демократического института (NDI), поддержка грузинских избирателей правящей партии "Грузинская мечта" намного опережает поддержку оппозиционных партий.

На вопрос, если бы завра проводились парламентские выборы, за кого вы проголосуете, - 26% опрошенных заявили о поддержке правящей партии, 8% отдали предпочтение бывшей партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД), лидером которой остается экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, а 4% заявили о поддержке оппозиционной партии "Европейская Грузия", более года назад отколовшейся от ЕНД из-за разногласий с М.Саакашвили.

Примечательно, что 30% респондентов заявили, что не определились со своим выбором, - 13% не поддерживают ни одну партию, а 9% заявили о поддержке других партий.

Опрос NDI проводился среди 2 194 респондентов в Грузии с 20 марта по 4 апреля текущего года.






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