Канатная дорога Рике-Нарикала возобновит обслуживание пассажиров в первого мая

30.04.2018 17:09 Завершились плановые профилактические работы на канатной дороге Рике-Нарикала.



По информации мэрии столицы, с первого мая канатная дорога вновь будет обслуживать граждан.



Работы соответствующая техническая группа Тбилисской транспортной компании проводила вместе со специалистов компании-производителя «Leitner».















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