|
Канатная дорога Рике-Нарикала возобновит обслуживание пассажиров в первого мая
30.04.2018 17:09
Завершились плановые профилактические работы на канатной дороге Рике-Нарикала.
По информации мэрии столицы, с первого мая канатная дорога вновь будет обслуживать граждан.
Работы соответствующая техническая группа Тбилисской транспортной компании проводила вместе со специалистов компании-производителя «Leitner».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна