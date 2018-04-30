NDI: В Грузии увеличилось количество сторонников вступления в НАТО

30.04.2018 18:29 Количество тех, кто поддерживает вступление Грузии в НАТО выросло на один процент. Об этом свидетельствуют итоги последнего исследования Национального демократического института США (NDI).



На вопрос: «Приемлема ли для вас заявленная правительством цель на вступление Грузии в НАТО?», положительно ответили 65% опрошенных. Не согласны с курсом на вступление в НАТО 20% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом.

Согласно предыдущим опросам, количество поддерживающих курс на вступление в НАТО составлял 64% опрошенных, а тех, кто против — 26%.



Согласно новому опросу, больше всего тех, кто поддерживают курс в НАТО проживает в Тбилиси (74%), затем идут большие и маленькие города (69%) и деревни (65%).



Меньше всего курс на вступление в НАТО поддерживают на территориях, населенных этническими меньшинствами: там против выступают 30%, а за — 26%. При этом чаще всего на этот вопрос отвечают «не знаю» — 42%.



Участники опроса также объяснили, почему для них приемлема идея вступления в НАТО, это:



Больше безопасности для Грузии — 60%, улучшение экономики — 32%, увеличение возможности восстановить территориальную целостность — 23%, защита от России — 14%, усиление военной системы Грузии — 12%, развитие демократии — 9% и так далее.



Что касается противников вступления в НАТО, то их аргументы таковы:



это вызовет конфликт с Россией: 45%, это нереалистично или никогда не произойдет — 14%, ослабит национальную идентичность — 12%, Грузия потеряет больше территорий — 10%, членство в НАТО не защитит Грузию — 10%.



Полевые работы исследования были проведены с 20 марта по 4 апреля 2018 года в масштабах всей Грузии (за исключеним Абхазии и Цхинвальского региона). Методом прямого интервьюирования было опрошено 2 194 человек. Погрешность составила +-2.2%.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии правительства Великобритании. Опрос провела грузинская организация CRRC-Грузия.















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