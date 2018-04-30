Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

5 мая в Грузии отметят День Европы


30.04.2018   22:34
Пятого мая в Грузии традиционно отмечается День Европы. На один день тбилисский парк Рике превратится в «Европейскую деревню», где будут проводиться мероприятия информационного и развлекательного характера.

В мероприятии примут участие страны — члены ЕС, будут представлены активности и программы, которые они осуществляют в Грузии.

День Европы будет насыщенным на ивенты разного плана — музыкальные номера, развлекательные семейный активности, грузинские и иностранные сказочные представления. У посетителей праздника будет возможность отведать европейскую и грузинскую кухни. Кульминацией дня станет концерт, где выступят группа «Инсайт», Нино Катамадзе и победительница германского шоу «Голос» Натия Тодуа.

Проведение Дня Европы в Грузии — совместная инициатива мэрии Тбилиси и представительства Евросоюза в Грузии и осуществляется при сотрудничестве с посольствами стран — членов ЕС, программами Евросоюза и партнерами.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Kuwait Airways начинает выполнение рейсов на Тбилиси
«Билайн» оштрафовали на 270 тысяч долларов ვ Грузии
Экспорт грузинского вина в Великобританию возрос на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейская школа Восточного партнерства организует летний лагерь в Грузии
АРФД предлагает до 1 мая достичь политического согласия вокруг единого кандидата в премьеры Армении
Депутаты Госдумы России в Ереване провела встречу со спикером парламента Армении Ара Баблояном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна