5 мая в Грузии отметят День Европы

30.04.2018 22:34 Пятого мая в Грузии традиционно отмечается День Европы. На один день тбилисский парк Рике превратится в «Европейскую деревню», где будут проводиться мероприятия информационного и развлекательного характера.



В мероприятии примут участие страны — члены ЕС, будут представлены активности и программы, которые они осуществляют в Грузии.



День Европы будет насыщенным на ивенты разного плана — музыкальные номера, развлекательные семейный активности, грузинские и иностранные сказочные представления. У посетителей праздника будет возможность отведать европейскую и грузинскую кухни. Кульминацией дня станет концерт, где выступят группа «Инсайт», Нино Катамадзе и победительница германского шоу «Голос» Натия Тодуа.



Проведение Дня Европы в Грузии — совместная инициатива мэрии Тбилиси и представительства Евросоюза в Грузии и осуществляется при сотрудничестве с посольствами стран — членов ЕС, программами Евросоюза и партнерами.















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