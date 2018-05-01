Профсоюзы проведут первомайскую манифестацию

01.05.2018 11:00 Международный день трудящихся профсоюзы Грузии отметят демонстрацией. По информации профсоюзов, шествие начнется в 18:00 с Площади Роз и завершится у здания парламента Грузии.



Как отмечают организаторы акции, Объединение профсоюзов проведет акцию вместе с теми группами и людьми, которые разделяют видения объединения.



Главное требование участников первомайской манифестации – это безопасный и достойный труд. На первомайской манифестации профсоюзы еще раз потребуют реформирования трудовой и социальной сфер с учетом обязательств, взятых по соглашению об ассоциации с ЕС. Внимание будет акцентировано на проблемах, существующих в плане безопасности труда, вопросах улучшения трудовых прав женщин, а также исполнении обязательств, предполагаемых конвенциями Международной организация труда и ратификации конвенций.



День трудящихся 1-го мая в мировом масштабе отмечается с конца 19-го века.















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