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Профсоюзы проведут первомайскую манифестацию


01.05.2018   11:00
Международный день трудящихся профсоюзы Грузии отметят демонстрацией. По информации профсоюзов, шествие начнется в 18:00 с Площади Роз и завершится у здания парламента Грузии.

Как отмечают организаторы акции, Объединение профсоюзов проведет акцию вместе с теми группами и людьми, которые разделяют видения объединения.

Главное требование участников первомайской манифестации – это безопасный и достойный труд. На первомайской манифестации профсоюзы еще раз потребуют реформирования трудовой и социальной сфер с учетом обязательств, взятых по соглашению об ассоциации с ЕС. Внимание будет акцентировано на проблемах, существующих в плане безопасности труда, вопросах улучшения трудовых прав женщин, а также исполнении обязательств, предполагаемых конвенциями Международной организация труда и ратификации конвенций.

День трудящихся 1-го мая в мировом масштабе отмечается с конца 19-го века.






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