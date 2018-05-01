NDI: Какому каналу вы доверяете – «Имеди» 33%, «Рустави 2»- 27%, ОВГ- 4%,

01.05.2018 11:34 Национально-демократический институт (NDI) публикует результаты исследования общественного мнения, проведенного в марте-апреле 2018 года. NDI задал опрошенным вопрос об их доверии к телевидениям. 33% опрошенных заявили, что доверяют "Имеди", а 27% - "Рустави 2".



Какому каналу вы доверяете больше всего для получения информации о политике и текущих событиях?



"Имеди"- 33%

"Рустави 2" - 27%

Ни одному - 22%

"Общественный вещатель" - 4%

"TV Пирвели"- 2%

"Обиективи" - 2%

"Палитра" - 2%

Другие- 4%

Не знаю - 5%

Отказ на ответ - 1%



Если сравнить эти данные с исследованием NDI, проведенным в декабре 2017 года, увидим, что показатель доверия "Рустави 2" снизился. В отличие от опубликованного сейчас исследования, в прошлом исследовании можно было избрать несколько ответов, поэтому сумма процентов превышает 100%.



Каким каналам доверяете больше всего для получения информации о политике и текущих событиях?



"Имеди"- 46%

"Рустави 2" - 46%

Ни одному - 19%

"Общественный вещатель" - 9%

"TV Пирвели"- 4%

"Маэстро"—3%

"Первый канал России"-3%

"Обиективи"- 3%

"Аджара"- 2%

GDS – 2%

"Палитра" - 2%



NDI задал населению вопрос конкретно об ОВ. По мнению 28% респондентов редакционная политика "Общественного вещателя" отражает интересы правительства.



Освещение политики и текущих событий на "Первом канале" отражает интересы правительства- 28%

Освещение политики и текущих событий на "Первом канале" в основном нейтральное-33%

Освещение политики и текущих событий на "Первом канале" отражает интересы оппозиции- 3%

Не знаю-34%



Что касается общего количества зрителей телевидения, согласно исследованию NDI, для 72% населения телевидение является первым источником информации. По исследованию, опубликованному в декабре 2017 года, телевидение основным источником информации называли 61%.



Полевые работы исследования проводились в период 20 марта-4 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора 2 194 прямых интервью. Предел погрешности +/- 2.2%.



Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.

















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