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NDI: Какому каналу вы доверяете – «Имеди» 33%, «Рустави 2»- 27%, ОВГ- 4%,
01.05.2018 11:34
Национально-демократический институт (NDI) публикует результаты исследования общественного мнения, проведенного в марте-апреле 2018 года. NDI задал опрошенным вопрос об их доверии к телевидениям. 33% опрошенных заявили, что доверяют "Имеди", а 27% - "Рустави 2".
Какому каналу вы доверяете больше всего для получения информации о политике и текущих событиях?
"Имеди"- 33%
"Рустави 2" - 27%
Ни одному - 22%
"Общественный вещатель" - 4%
"TV Пирвели"- 2%
"Обиективи" - 2%
"Палитра" - 2%
Другие- 4%
Не знаю - 5%
Отказ на ответ - 1%
Если сравнить эти данные с исследованием NDI, проведенным в декабре 2017 года, увидим, что показатель доверия "Рустави 2" снизился. В отличие от опубликованного сейчас исследования, в прошлом исследовании можно было избрать несколько ответов, поэтому сумма процентов превышает 100%.
Каким каналам доверяете больше всего для получения информации о политике и текущих событиях?
"Имеди"- 46%
"Рустави 2" - 46%
Ни одному - 19%
"Общественный вещатель" - 9%
"TV Пирвели"- 4%
"Маэстро"—3%
"Первый канал России"-3%
"Обиективи"- 3%
"Аджара"- 2%
GDS – 2%
"Палитра" - 2%
NDI задал населению вопрос конкретно об ОВ. По мнению 28% респондентов редакционная политика "Общественного вещателя" отражает интересы правительства.
Освещение политики и текущих событий на "Первом канале" отражает интересы правительства- 28%
Освещение политики и текущих событий на "Первом канале" в основном нейтральное-33%
Освещение политики и текущих событий на "Первом канале" отражает интересы оппозиции- 3%
Не знаю-34%
Что касается общего количества зрителей телевидения, согласно исследованию NDI, для 72% населения телевидение является первым источником информации. По исследованию, опубликованному в декабре 2017 года, телевидение основным источником информации называли 61%.
Полевые работы исследования проводились в период 20 марта-4 апреля по всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) на основании представительского отбора 2 194 прямых интервью. Предел погрешности +/- 2.2%.
Исследования NDI осуществляются по финансовому содействию правительства Великобритании UK aid. Опрос проводит CRRC-Грузия.
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