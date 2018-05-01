Каха Каладзе будет присутствовать на прощальном матче Андреа Пирло в Милане

01.05.2018 16:08 На прощальном матче Андреа Пирло в Милане будет присутствовать мэр Тбилиси, бывший игрок "Милана" Каха Каладзе.



Прощальный матч великого футболиста Андреа Пирло пройдет 21 мая на стадионе «Сан-Сиро». По информации Sportall.ge, стоимость билетов составляет 12-40 евро. Полученная от реализации билетов сумма будет перечислена в благотворительные фонды.



По имеющейся информации, на матч Пирло также пригласил вратарей - Джиджи Буффона, Кристиана Аббьяти, Нельсона Дида, Марко Сторари. Защитники – Даниэле Адан, Андреа Бардзальи, Даниэле Бонера, Леонардо Бонуччи, Фабио Каннаваро, Кафу, Джорджо Кьеллини, Алессандро Костакурта, Джузеппе Фавалли, Чиро Феррара, Фабио Гроссо, Марек Янкуловский, Каха Каладзе, Штефан Лихтштайнер, Паоло Мальдини, Марко Матерацци, Алессандро Неста, Массимо Оддо, Сержиньо, Дарио Шимич, Джанлука Дзамбротта.



Полузащитники - Деметрио Альбертини, Массимо Амброзини, Роберто Баронио, Кристиан Брокки, Леонардо, Фрэнк Лэмпард, Клаудио Маркизио, Симоне Пепе, Мануэль Руис Коста, Кларенс Зеедорф, Марко Ворот, Мауро Герман Каморанези, Даниэле Де Росси, Дженнаро Гаттузо, Симоне Перротта.



Нападающие - Лука Тони, Альберто Джилардино, Филиппо Индзаги, Франческо Тотти.















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