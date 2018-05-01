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49% опрошенных в Грузии поддерживают службу женщин в армии
01.05.2018 16:31
В Грузии 49% опрошенных поддержали бы решение дочери служить в армии, — таковы итоги последнего исследования Национального демократического института США (NDI).
На вопрос: «Представьте, что у вас есть дочь/сын и она/он решил(а) служить на военной службе. Поддержали бы вы такое решение?» ответы распределились следующим образом:
В случае решения дочери отправиться на военную службу:
Не поддержали бы — 46%
Поддержали бы — 49%
Затруднились ответить — 5%
В случае решения сына отправиться служить в армию:
Не поддержали бы — 10%
Поддержали бы — 86%
Затруднились ответить — 3%
Полевые работы исследования были проведены с 20 марта по 4 апреля 2018 года в масштабах всей Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона). Методом прямого интервьюирования было опрошено 2 194 человек. Погрешность составила +-2.2%.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии правительства Великобритании. Опрос провела грузинская организация CRRC-Грузия.
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