49% опрошенных в Грузии поддерживают службу женщин в армии

01.05.2018 16:31 В Грузии 49% опрошенных поддержали бы решение дочери служить в армии, — таковы итоги последнего исследования Национального демократического института США (NDI).



На вопрос: «Представьте, что у вас есть дочь/сын и она/он решил(а) служить на военной службе. Поддержали бы вы такое решение?» ответы распределились следующим образом:

В случае решения дочери отправиться на военную службу:



Не поддержали бы — 46%

Поддержали бы — 49%

Затруднились ответить — 5%

В случае решения сына отправиться служить в армию:



Не поддержали бы — 10%

Поддержали бы — 86%

Затруднились ответить — 3%



Полевые работы исследования были проведены с 20 марта по 4 апреля 2018 года в масштабах всей Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона). Методом прямого интервьюирования было опрошено 2 194 человек. Погрешность составила +-2.2%.



Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии правительства Великобритании. Опрос провела грузинская организация CRRC-Грузия.















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