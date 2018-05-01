Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

49% опрошенных в Грузии поддерживают службу женщин в армии


01.05.2018   16:31
В Грузии 49% опрошенных поддержали бы решение дочери служить в армии, — таковы итоги последнего исследования Национального демократического института США (NDI).

На вопрос: «Представьте, что у вас есть дочь/сын и она/он решил(а) служить на военной службе. Поддержали бы вы такое решение?» ответы распределились следующим образом:
В случае решения дочери отправиться на военную службу:

Не поддержали бы — 46%
Поддержали бы — 49%
Затруднились ответить — 5%
В случае решения сына отправиться служить в армию:

Не поддержали бы — 10%
Поддержали бы — 86%
Затруднились ответить — 3%

Полевые работы исследования были проведены с 20 марта по 4 апреля 2018 года в масштабах всей Грузии (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона). Методом прямого интервьюирования было опрошено 2 194 человек. Погрешность составила +-2.2%.

Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии правительства Великобритании. Опрос провела грузинская организация CRRC-Грузия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Kuwait Airways начинает выполнение рейсов на Тбилиси
«Билайн» оштрафовали на 270 тысяч долларов ვ Грузии
Экспорт грузинского вина в Великобританию возрос на 98%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейская школа Восточного партнерства организует летний лагерь в Грузии
АРФД предлагает до 1 мая достичь политического согласия вокруг единого кандидата в премьеры Армении
Депутаты Госдумы России в Ереване провела встречу со спикером парламента Армении Ара Баблояном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна