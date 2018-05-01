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В Тбилиси отметили юбилей первой ингушской газеты «Сердало»
01.05.2018 23:12
В Национальной библиотеке парламента Грузии отметили 95-летний юбилей первой ингушской газеты "Сердало" (Свет). Это - старейшее издание, выпускаемое на юге России.
В рамках мероприятия 1 мая были представлены репринт газеты "Сердало" за 1923-1924 годы, старейшие периодические издания библиотеки и отдельные публикации по ингушской тематике (страницы из самых древних грузинских газет – "Ивериа", "Сакартвело", "Дроеба", "Цнобис Пурцели" об ингушах, киштах, кистинах).
Также из архивного фонда библиотеки парламента Грузии был вынесен единственный номер газеты ингушского редактора Магомета Котиева - "Независимый Кавказ" (20 февраля 1921 г.). Был зачитан доклад, где анализировался материал, сохранившийся в этой газете. Собравшиеся отметили роль "Сердало" в развитии ингушской национальной журналистике, в сохранении идентичности, языка и культуры народа.
В связи с юбилеем "Сердало" коллектив газеты поздравил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
"Все 95 лет «Сердало» пользуется заслуженным уважением и популярностью в республике. На ее страницах всегда можно найти отражение непростых процессов и событий в республике и стране, проблем и чаяний народа", - отметил Евкуров. которого цитирует интернет-газета "Ингушетия".
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