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Грузинский борец Роберт Коблиашвили стал чемпионом Европы
02.05.2018 10:42
Представитель сборной Грузии по греко-римской борьбе Роберт Коблиашвили (87 кг) в финальной встрече чемпионата Европы в российском городе Каспийск одолел россиянина Бекхана Оздоева и принес сборной Грузии золотую медаль. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии.
Роберт Коблиашвили попал на турнир в ранге вице-чемпиона Европы и на этот раз завоевал золотую медаль.
Сегодня же бронзовую медаль получил Нугзар Цурцумия (55 кг), который в финале одолел россиянина Василия Топоева.
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