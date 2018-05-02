Грузинский борец Роберт Коблиашвили стал чемпионом Европы

02.05.2018 10:42 Представитель сборной Грузии по греко-римской борьбе Роберт Коблиашвили (87 кг) в финальной встрече чемпионата Европы в российском городе Каспийск одолел россиянина Бекхана Оздоева и принес сборной Грузии золотую медаль. Об этом сообщает общественное телевидение Грузии.



Роберт Коблиашвили попал на турнир в ранге вице-чемпиона Европы и на этот раз завоевал золотую медаль.



Сегодня же бронзовую медаль получил Нугзар Цурцумия (55 кг), который в финале одолел россиянина Василия Топоева.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

