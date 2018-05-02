Каладзе: Решение о том, откроется метро или нет, принимаю я и правительство Тбилиси

02.05.2018 11:32 Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что как 3 мая, так и в любой день метро будет работать и обслуживать население города. Каха Каладзе откликнулся на забастовку машинистов на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси.



«В мэрии состоялась не одна встреча, на которых мы детально объяснили им ту реальность и экономическое положение, существующее сегодня в муниципалитетах, и по причине которых муниципалитеты не смогут принять то решение, которого требуют эти люди.



Для меня, так же как и каждого гражданина, очень важна та работа, которую делают эти люди, так же как и не меньшая ответственность людей, трудоустроенных в других структурах муниципалитета. Возможно, в этом случае, надлежащим образом не ценится труд публичных служащих в виде зарплаты, это вознаграждение не отвечает тому делу, которое выполняют эти люди, но оно отображает те экономические возможности, которые сегодня есть у муниципалитета.



Наша цель – значительное улучшение экономического положения муниципалитета и в результате этого улучшение условий труда как граждан, так и сотрудников системы муниципалитета. Я никогда не буду подходить индивидуально к какой-либо конкретной группе сотрудников и не буду принимать решений, приемлемых только для них. Этого не будет. Мои решения будут учитывать сотрудников по всему муниципалитету и население города. Я еще официально не приступил к работе, когда пришел в транспортную компанию и подтвердил мое уважение», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, абсолютно неприемлемо, что эти люди или члены конкретного профсоюза говорят от имени транспортной компании и муниципалитета, и ультиматумом говорят не только с мэрией, но и с населением.



«Эти люди могут говорить о своих решениях и запланированных мероприятиях, если это не противоречит закону, но решение — откроется метро или нет, принимаю я и принимает правительство Тбилиси и хочу четко заявить, что как 3 мая, так и в любой другой день, метро будет работать и обслуживать» — заявил Каха Каладзе.















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