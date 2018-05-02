Посол Грузии в Египте – Защита прав задержанных в Ливии Генадия Комахидзе и Романа Какаладзе является одной из наших приоритетных задач

02.05.2018 11:33 Защита законных прав и интересов арестованных в Ливии граждан Грузии является одной из приоритетных задач внешнеполитического ведомства и нашего посольства, — об этом 1tv.ge заявил посол Грузии в Египте Александр Налбандов.



1tv.ge обратился к послу Грузии в Египте в связи с вопросом о задержанных в Ливии двух гражданах Грузии. Дело касается членов экипажа морского судна REX, Генадия Комахидзе и Романа Какаладзе, которые были задержаны в августе 2017 года по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Судебное слушание по этому делу назначено в Ливии на 20 мая.



Как отметил Налбандов, целенаправленная, координированная работа со всеми сторонами дела ведется в ежедневном режиме в целях улучшения положения граждан Грузии, из освобождения и возвращения на родину.



«Однако необходимо учесть одно важное обстоятельство – расследование этого уголовного дела и решение по нему являются компетенцией ливийских следственных органов и правосудия, что априори исключает возможность прямого вмешательства третьего лица и/или оказания воздействия», — заявил посол Грузии в Египте.



По информации Налбандова, сейчас соответствующие органы Ливии проводят предварительное расследование по уголовному делу Комахидзе и Какаладзе, в рамках которого на 20 мая было назначено заседание суда.



По его словам, министерство иностранных дел и посольство Грузии осуществляют регулярную коммуникацию с семьями заключенных и максимально содействуют прямой телефонной коммуникации заключенных с семьями.



«Мы хорошо понимаем, что это имеет огромное значение для наших сограждан, которые проходят через тяжелое испытание», — заявил посол Грузии в Египте.















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