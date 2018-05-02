Пятилетний ребенок умер от менингококцемии в Кобулети

02.05.2018 15:46 Прошедшей ночью 5-летний ребенок умер от менингококцемии в Кобулети.



По словам представителя Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, в этом году в Аджарии зафиксирован один случай смерти от менингококцемии.



«Ведется наблюдение за лицами, которые находились в контакте, в том числе и воспитанниками детского сада, членами семьи и педагогами. Им провели профилактику. А в детском саду прошли мероприятия по защите санитарного режима», — заявила Нижарадзе.















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