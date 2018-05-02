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За нарушение закона «О табачном контроле» патруль оштрафовал троих граждан
02.05.2018 17:59
После задействования новых регуляций по табачному контролю, с 07:00 первого мая до 07:00 второго мая, в связи с нарушением закона в патрульную полицию поступило 12 сообщений, — об этом Первому каналу заявили в пресс-службе МВД.
По данным МВД, патрульная полиция оштрафовала троих граждан, из 12 сообщений 9 фактов нарушения закона не подтвердились.
«После вступления в силу закона Грузии «О табачном контроле», с 07:00 первого мая текущего года до 07:00 второго мая, в связи с нарушением данного закона, по всей стране, в патрульную полицию всего поступило 12 сообщений. Патрульная полиция осуществила надлежащее реагирование по каждому сообщению, было оформлено 3 штрафных протокола. Из 12 сообщений 9 фактов нарушения закона не подтвердились», — заявляют в МВД.
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