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Грузинские школьницы завоевали серебро на Европейской математической олимпиаде
02.05.2018 18:09
Национальная сборная Грузии по математике завоевала серебро на ежегодной Европейской математической олимпиаде для девушек (European Girls’ Mathematical Olympiad, EGMO).
Олимпиада прошла в Италии 9-15 апреля, сообщает министерство образования и науки Грузии. Ученицы физико-математической школы №199 имени Комарова завоевали серебряные медали, поощрительные дипломы и в командном зачете заняли 15-ое место в Европе.
В состав сборной Грузии по математике вошли Тамар Коркоташвили, Тинатин Кокошвили, Анна Онопришвили и Мзия Абжандадзе.
В олимпиаде принимали участие 195 учениц из 52 стран. По условиям состязания школьницы должны были решить шесть задач за два дня. Соревнования организованы по модели Международной математической олимпиады и включает шесть задач. В состав каждой команды входят до четырех участниц.
Европейская математическая олимпиада для девочек впервые прошла в 2012 году в Кембридже. Тогда в ней приняли участие 19 стран. В следующие годы олимпиаду принимали Люксембург, Турция, Беларусь, Румыния, Швейцария.
"Новости-Грузия"
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