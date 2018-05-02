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В Грузии снимут китайский сериал


02.05.2018   18:40
С июня в Грузии начнется съемка китайского сериала. По информации департамента международных отношений "Национального киноцентра Грузии", Давида Вашадзе, в сериале под названием "Маска" примет участие известный китайский артист Кени Ли.

"Кени Ли является одним из самых продаваемых артистов на китайском рынке, где 1 400 000 000 аудитория"- заявил Давид Вашадзе.

По информации менеджера проекта Ираклия Чикваидзе, сьемки в основном будут в Тбилиси и Батуми, а также идет рассмотрение вопроса автодрома Рустави.

"Сериал относится к жанру полицейского детектива. Сериал повествует о китайском полицейском, работающем в связи с международными преступными корпорациями. В данном случае китайский полицейский приезжает в Грузию, и вместе с местной полицией и правоохранительными структурами борется с международным картелем"- пояснил Ираклий Чикваидзе.

По его же информации, первый сезон сериала уже отсняли, еще идут сьемки второго сезона в Китае, и после завершения работ группа приедет в Грузию и продолжит здесь работу.







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