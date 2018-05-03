Футбольный матч в Гори перерос в беспорядки

03.05.2018 13:34 Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело в связи с беспорядками, которые болельщики устроили после матча на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении на сайте ведомства.



В среду в Гори состоялся матч между местной командой "Дила" и "Динамо" Тбилиси в рамках девятого тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу.



За беспорядки у ТВ Rustavi2 в Тбилиси задержаны пять человек



На 75-й минуте главный арбитр матча удалили с поля игрока "Дила" Луку Размадзе за нарушение. Это вызвало недовольство у футболистов "Дила", однако игра продолжилась и завершилась со счетом 1:1.



Футболисты решили выяснить отношения после финального свистка. Вратарь "Динамо Тбилиси" Деметре Булискирия подбежал к нападающему "Дила" Миколе Ковталюку, началась потасовка, к которой подключились остальные футболисты с обеих команд. Арбитрам матча удалось успокоить футболистов и отправить всех в раздевалку, однако пыл и страсти, кипящие на поле, перекинулись на трибуны.



Болельщики обеих команд стали кидать друг в друга кресла. Противостояние продолжилось и за пределами стадиона. В дело вмешалась полиция, которая нейтрализовала ситуацию. Видеокадры беспорядков позже распространились в соцсетях.



В связи со случившимся уголовное дело возбуждено по статье "повреждение или уничтожение вещи", что карается штрафом, или общественно полезным трудом на срок от 100 до 180 часов, или исправительными работами на срок до 1 года, или домашним арестом на срок от 6 месяцев до 2 лет, или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет.















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