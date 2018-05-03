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Сейм Латвии поддержал в первом чтении лимит на вещание ТВ из России
03.05.2018 19:36
Парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сокращении вещания российского телевидения. Поправки к законондательству предполагают 90 процентов телевещания в стране на языках Евросоюза. Как сообщает новостной портал DELFI, депутаты надеются, что новые меры помогут "ограничить растущее влияние пропаганды Кремля" в Латвии.
Ранее в апреле президент Латвии утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств – в основном это русские школы – на латышский язык обучения. Против нововведений несколько раз проводились акции протеста. Их организатор – Русский союз Латвии. Национальное бюро по защите конституции республики считает, что организация связана с Кремлём.
Население Латвии составляет примерно 1 миллион 700 тысячи человек, около 500 тысяч жителей страны называют себя русскими.
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