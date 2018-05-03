В Тбилиси из-за загрязнения воды закрыли детский сад

03.05.2018 20:54 В детском саду №15 в Тбилиси приостановлен воспитательный процесс, так как из крана шла загрязненная вода, сообщает телекомпания Imedi.



В Агентстве по управлению детскими садами Тбилиси заявили, что 2 мая во второй половине дня мутная вода шла из крана не только в детском саду, но и во всем районе Дидубе. О причинах загрязнения воды неизвестно. Администрация детского сада незамедлительно вызвала специалистов водораспределительной компании Georgian Water and Power, которая взяла образцы.



В детсадах Тбилиси усиливают меры безопасности



К этому времени вода очищена, проводится бактериологического исследование. До тех пор, пока не будут получены результаты лабораторного исследования, воспитательный процесс не восстановится.



Воспитанники детского сада не пили загрязненную воду, кроме того из нее не готовили еду, отмечают в ведомстве.















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