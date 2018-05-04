День Европы отметят в Тбилиси гала-концертом с участием известных исполнителей

04.05.2018 11:59 День Европы масштабно отметят в Тбилиси 5 мая - в парке Рике построят «Европейскую деревню», где в эту субботу будут проходить различные мероприятия.



«Европейская деревня», где будут представлены уголки стран ЕС, откроется в полдень. Здесь можно будет попробовать блюда грузинской и европейской кухни, поучаствовать в играх и увидеть представления. В парке также пройдут соревнования по стритболу.



Гостям праздника расскажут о программах, которые способствовали развитию Грузии, и о возможностях, предоставленных гражданам Грузии в рамках этих проектов.



Завершится праздник гала-концертом с участием известных исполнителей - победительницы The Voice of Germany Натии Тодуа, а также Нино Катамадзе и группы Insight. Посетить шоу все желающие смогут бесплатно.



Дни Европы - это серия мероприятий, которые проходят в различных регионах страны ежегодно в начале мая. Организаторы - представительство ЕС в Грузии, а также посольства европейских стран. Цель мероприятий - познакомить граждан Грузии с программами, осуществляемыми в стране Евросоюзом.















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