Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

День Европы отметят в Тбилиси гала-концертом с участием известных исполнителей


04.05.2018   11:59
День Европы масштабно отметят в Тбилиси 5 мая - в парке Рике построят «Европейскую деревню», где в эту субботу будут проходить различные мероприятия.

«Европейская деревня», где будут представлены уголки стран ЕС, откроется в полдень. Здесь можно будет попробовать блюда грузинской и европейской кухни, поучаствовать в играх и увидеть представления. В парке также пройдут соревнования по стритболу.

Гостям праздника расскажут о программах, которые способствовали развитию Грузии, и о возможностях, предоставленных гражданам Грузии в рамках этих проектов.

Завершится праздник гала-концертом с участием известных исполнителей - победительницы The Voice of Germany Натии Тодуа, а также Нино Катамадзе и группы Insight. Посетить шоу все желающие смогут бесплатно.

Дни Европы - это серия мероприятий, которые проходят в различных регионах страны ежегодно в начале мая. Организаторы - представительство ЕС в Грузии, а также посольства европейских стран. Цель мероприятий - познакомить граждан Грузии с программами, осуществляемыми в стране Евросоюзом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна