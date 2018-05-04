Каландия: В Государственном музее театра, музыки, кино и хореографии Грузии хранится третий оригинал копии Акта о независимости Грузии

04.05.2018 13:37 В Государственном музее театра, музыки, кино и хореографии Грузии хранится третий оригинал копии Акта о независимости Грузии, который из Парижа привез Анзор Эркомаишвили, — об этом директор Государственного музея театра, музыки, кино и хореографии Грузии Георгий Каландия заявил в прямом эфире утренней передачи радио «Первого канала» «Час пик».



«Наш Акт о независимости Грузии является особым, так как он посажен в специальную обложку. На ней – позолоченный серебреный герб, который украшен рубинами. Экспонат впервые вынесут из хранилища и охранять его будет почетный караул.



Соответственно, любой желающий сможет своими глазами увидеть документ, с помощью которого в 17 часов 10 минут 26 мая 1918 года родилась независимая Грузия», — заявил Георгий Каландия.















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