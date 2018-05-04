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В Швеции отменили вручение Нобеля по литературе


04.05.2018   13:38
Нобелевский комитет не будет вручать премию по литературе в 2018 году. Данное решение принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов, сообщает "Медуза".

На вручение премий 2018 года в других областях это не повлияет. В 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе будет возобновлено. Тогда будут объявлены сразу два лауреата — за 2018 и 2019 годы.

Отметим, что в конце 2017 года Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, начала внутреннее расследование об утечке данных, в котором подозревался муж одного из членов организации. Его также заподозрили в секс-домогательствах к женщинам.

По данным шведских СМИ, подозреваемым является Жан-Клод Арно — 71-летний фотограф и театральный режиссер, муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Он якобы систематически раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе, а также рассказывал, кто станет новым членом Шведской академии. Сам Арно все выдвинутые в его адрес обвинения отрицает. На фоне скандала в апреле 2018 года в отставку подала постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.






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