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МВД: Два лица не подчинились требованию полиции прекратить курит в кафе, за что были задержаны


04.05.2018   14:16
Одна гостиница в Кутаиси была оштрафована за нарушение закона Грузии «О табачном контроле», а в одном из кафе задержаны двое лиц, которые оказали сопротивление полиции. Инцидент произошел 3 мая.

Как заявили Первому каналу в министерстве внутренних дел, патрульную полицию вызвала администрация кафе.

В МВД заявили, что лиц задержали по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законным требованиям правоохранительных органов) Кодекса административных правонарушений.

166-ая статья предусматривает штраф в размере 100 лари, либо административное заключение сроком до 15 дней.

173-ая статья предусматривает штраф от 250 до 2000 лари, либо административное заключение сроком до 15 дней.

Кроме того, как пояснили в МВД, согласно закону «О табачном контроле» был оштрафован кафе-бар, так как у них отсутствовали баннеры, запрещающие курить.

Ограничения на употребления табака в Грузии вступили в силу с первого мая.






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