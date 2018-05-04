МВД: Два лица не подчинились требованию полиции прекратить курит в кафе, за что были задержаны

04.05.2018 14:16 Одна гостиница в Кутаиси была оштрафована за нарушение закона Грузии «О табачном контроле», а в одном из кафе задержаны двое лиц, которые оказали сопротивление полиции. Инцидент произошел 3 мая.



Как заявили Первому каналу в министерстве внутренних дел, патрульную полицию вызвала администрация кафе.



В МВД заявили, что лиц задержали по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законным требованиям правоохранительных органов) Кодекса административных правонарушений.



166-ая статья предусматривает штраф в размере 100 лари, либо административное заключение сроком до 15 дней.



173-ая статья предусматривает штраф от 250 до 2000 лари, либо административное заключение сроком до 15 дней.



Кроме того, как пояснили в МВД, согласно закону «О табачном контроле» был оштрафован кафе-бар, так как у них отсутствовали баннеры, запрещающие курить.



Ограничения на употребления табака в Грузии вступили в силу с первого мая.















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