|
МВД: Два лица не подчинились требованию полиции прекратить курит в кафе, за что были задержаны
04.05.2018 14:16
Одна гостиница в Кутаиси была оштрафована за нарушение закона Грузии «О табачном контроле», а в одном из кафе задержаны двое лиц, которые оказали сопротивление полиции. Инцидент произошел 3 мая.
Как заявили Первому каналу в министерстве внутренних дел, патрульную полицию вызвала администрация кафе.
В МВД заявили, что лиц задержали по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законным требованиям правоохранительных органов) Кодекса административных правонарушений.
166-ая статья предусматривает штраф в размере 100 лари, либо административное заключение сроком до 15 дней.
173-ая статья предусматривает штраф от 250 до 2000 лари, либо административное заключение сроком до 15 дней.
Кроме того, как пояснили в МВД, согласно закону «О табачном контроле» был оштрафован кафе-бар, так как у них отсутствовали баннеры, запрещающие курить.
Ограничения на употребления табака в Грузии вступили в силу с первого мая.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна