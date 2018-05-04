Приглашенные профсоюзами эксперты представят заключение о ситуации в шахте Миндели после 9 мая

04.05.2018 14:40 Приглашенные профсоюзами Грузии эксперты, изучающие ситуацию в шахте Миндели, представят заключение после 9 мая.



Как сообщил заместитель председателя профсоюзов Грузии Тамаз Долаберидзе, на данный момент украинские эксперты продолжают работу.



Украинские горные эксперты прибыли 25 апреля, чтобы зафиксировать свое мнение об аварии, произошедшей в ткибульской шахте и работе компании в будущем. Эксперты осмотрели шахту, где произошла авария.



Как заявил руководитель группы экспертов Вячеслав Кароль, компания «Грузуголь Джи-Ай-Джи групп» передала им всю документацию, которую они изучают поэтапно.



В свою очередь, эксперты Всемирной организации труды прибудут для аудита условий труда в шахте имени Миндели, предположительно, в июне.















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