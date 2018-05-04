Бизнесмены пытались заработать на детях с ОВЗ

04.05.2018 15:06 Двое руководителей частной компании и трое сотрудников мэрии Тбилиси стали фигурантами уголовного дела из-за тендера, объявленного для организации отдыха детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина Грузии.



Тендер, о котором идет речь был объявлен в 2017 году мэрией Тбилиси. В нем победила компания, обещавшая, что за 179 тысяч лари (около 73 тысяч долларов) организует отдых 600 детей на одном из грузинских курортов.



Позже было установлено, что реальное число бенефициаров программы оказалось меньше заявленного. Кроме того, некоторые дети, отправившиеся на отдых, не получили всех обещанных услуг.



Таким образом, двое руководителей компании, победившей в тендере, присвоили государственные деньги — около 35 тысяч лари (более 14 тысяч долларов). Оба были задержаны.

Еще трое человек, которые были привлечены к уголовной ответственности – это сотрудники городской службы здравоохранения и социального обеспечения мэрии Тбилиси. Следствие указывает, что сотрудники службы были обязаны перепроверить данные, предоставленные компанией, однако они не сделали этого.



Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «служебная халатность», что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.















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