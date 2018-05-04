Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бизнесмены пытались заработать на детях с ОВЗ


04.05.2018   15:06
Двое руководителей частной компании и трое сотрудников мэрии Тбилиси стали фигурантами уголовного дела из-за тендера, объявленного для организации отдыха детей и подростков с ограниченными возможностями. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина Грузии.

Тендер, о котором идет речь был объявлен в 2017 году мэрией Тбилиси. В нем победила компания, обещавшая, что за 179 тысяч лари (около 73 тысяч долларов) организует отдых 600 детей на одном из грузинских курортов.

Позже было установлено, что реальное число бенефициаров программы оказалось меньше заявленного. Кроме того, некоторые дети, отправившиеся на отдых, не получили всех обещанных услуг.

Таким образом, двое руководителей компании, победившей в тендере, присвоили государственные деньги — около 35 тысяч лари (более 14 тысяч долларов). Оба были задержаны.
Еще трое человек, которые были привлечены к уголовной ответственности – это сотрудники городской службы здравоохранения и социального обеспечения мэрии Тбилиси. Следствие указывает, что сотрудники службы были обязаны перепроверить данные, предоставленные компанией, однако они не сделали этого.

Уголовное дело возбуждено по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «служебная халатность», что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна