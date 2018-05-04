Дзюдоисты сборной Грузии объявили забастовку

04.05.2018 15:42 «Мы не будем участвовать ни в одном соревновании, прекращаем тренировку, пока президент Федерации дзюдо не уйдет в отставку», — об этом заявил спортсмен Варлам Липартелиани.



«Сборной Грузии по дзюдо нужна поддержка со стороны федерации, как с обеспечением условий тренировки, так и подбором правильных тренеров, поддержка на международной арене и по другим важным направлениям, о которых мы сегодня намеренно воздержимся и не будем говорить в этом формате.



По решению сборной, по причине неприемлемого для нас положения в федерации и ущербного для спорта состояния, мы заявляем, что не будем принимать участие ни в одном соревновании и прекращаем тренировку, пока президент федерации не уйдет с занимаемой должности.



Он занимает три разные должности, в том числе и председателя сакребуло Кварели, и факт, что не справляется со своими обязанностями. В период его правления, у этого спорта нет будущего, что подтверждается его шестилетним правлением и итогами, которые достигались только за счет самоотверженной работы наших спортсменов и никогда – при поддержке федерации.



В течение этих лет, у нас никогда не было поддержки на международной арене, тогда как дзюдо является спортом, который реально приносит результаты родине и у него есть вековые традиции в Грузии.



Очень давно, разными путями мы пытаемся решить эту проблему, как одна большая семья дзюдо. Для нас самой важной и огромной гордостью является защита чести грузинского флага на соревнованиях, однако продолжать в таких условиях уже невозможно.



Автандил Чрикишвили вчера намеренно не отправился на соревнования в Боснию и присоединяется к нашему душевному стремлению спасти дзюдо.



Мы ждем соответствующих шагов от ответственных лиц и хотим реальных изменений в федерации», — заявил Варлам Липартелиани.



Сегодня несколько членов Национальной сборной Грузии по дзюдо призвали президента федерации уйти в отставку.















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