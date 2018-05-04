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Публичные школы Грузии отметили Международный день борьбы с буллингом
04.05.2018 15:54
Публичные школы отметили сегодня Международный день борьбы с буллингом различными мероприятиями. К кампании против школьной травли, устроенной учениками публичной школы №126 в Тбилиси, присоединилась заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури.
В рамках мероприятия, ученики начальных классов выставили постеры на тему борьбы против школьной травли и расписали школьный двор тематическими символами. Ученики базовых ступеней провели дебаты на тему насилия и завершили кампанию показом фильма, который создали сами.
На стенах Тбилисской классической гимназии дети выставили разноцветные стикеры и написали на них послания, изображая сердце, улыбку и позитивную энергию.
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