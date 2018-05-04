Полиция задержала двух граждан, отказавшихся прекратить курение в помещении кафе

04.05.2018 16:12 По обвинению в курении табака в здании, в одном из кафе Кутаиси был оштрафован один гражданин, а двое задержаны по статье неповиновения полиции. Происшествие имело место вчера, 4 мая.



В Министерстве внутренних дел On.ge заявили, что сотрудники МВД призвали их прекратить курить, один из них повиновался, а двое-нет.



Оба гражданина были задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает мелкое хулиганство, и неповиновение полиции.



По сообщению ведомства, у хозяина кафе не были размещены знаки запрещения курения табака в помещении, соответственно оштрафовали и его.



С 1 мая почти во всех учреждениях по всей Грузии запрещается курить. Ограничение касается ресторанов, баров, кафе, и клубов.



















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