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Полиция задержала двух граждан, отказавшихся прекратить курение в помещении кафе


04.05.2018   16:12
По обвинению в курении табака в здании, в одном из кафе Кутаиси был оштрафован один гражданин, а двое задержаны по статье неповиновения полиции. Происшествие имело место вчера, 4 мая.

В Министерстве внутренних дел On.ge заявили, что сотрудники МВД призвали их прекратить курить, один из них повиновался, а двое-нет.

Оба гражданина были задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса административных правонарушений, что подразумевает мелкое хулиганство, и неповиновение полиции.

По сообщению ведомства, у хозяина кафе не были размещены знаки запрещения курения табака в помещении, соответственно оштрафовали и его.

С 1 мая почти во всех учреждениях по всей Грузии запрещается курить. Ограничение касается ресторанов, баров, кафе, и клубов.








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