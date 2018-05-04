В публичной школе села Гиоргети Лагодехского муниципалитета появились змеи

04.05.2018 18:00 В публичной школе села Гиоргети Лагодехского муниципалитета снова появились змеи. Летом прошлого года учебный процесс в школе прекратили по причине нашествия пресмыкающихся, после чего Агентство инфраструктуры министерства образования поменяло пол в классах на первом этаже и установил сетки в подвале, однако змеи вновь появились в здании, как только наступили солнечные дни.



«Уже поднимаются до третьего этажа, увидеть их – обычное дело в фойе и на лестничной клетке. Почему-то мне кажется, что они обитают в школьном подвале и перемещаются по зданию. Через дыры и расщелины в стене», — заявила Первому каналу педагог начальных классов Изольда Лабадзе.



Директор школы села Гиоргети, Тамар Маисурадзе считает, что избежать нашествие змей можно после проведения полноценных и качественных работ по реабилитации.



«Они снова появляются в реабилитированных классах, так как свободно могут пролезть в пространства между т.н. плинтусом и стенами», — заявляет директор и отмечает, что несмотря на то, являются они ядовитыми или нет, присутствие в школе змей — неприемлемо.



«В прошлом году пришли специалисты, достали из подвала живых и оставили нам специальный раствор для обработки. Сказали, что они не являются ядовитыми, но мы все же боимся. Ученики часто ловят их и носятся с ними друг за другом, чтобы напугать. Присутствие змей в школе – неприемлемо, даже если они ни на кого не бросаются», — заявляет директор школы.



Нашествие змей в мэрии Лагодехского муниципалитета связывают с болотами неподалеку и заявляют, что изучат вопрос еще раз.



«Мэрия, вместе с соответствующей службой, изучит вопрос и мы выполним работы, какие сможем в рамках нашей компетенции, чтобы не допустить попадания змей в школу», — заявляет вице-мэр Лагодехского муниципалитета Алекси Чанкветадзе.















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