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В Боржомском заповеднике засняли «танцующего» медведя (Видео)


04.05.2018   18:16
«Танцующего» медведя захватили видеоловушки, установленные в Национальном Боржоми-Харагаульском парке. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Агентства охраняемых территорий Грузии.

На кадрах, которые показало ведомство, видно, как крупный самец, стоя на задних лапах, активно чешет спину о ствол дерева.

«Вот, что значит территория медведя», — говорится в описании к видео.


Следует отметить, что такие «танцы» — это типичное поведение для бурых медведей. Так косолапые метят территорию, показывая своим сородичам, кто здесь главный.

Кстати, маркировочная деятельность медведей приходится в основном на весну — так называемый брачный период, когда каждый самец активно метит свой участок и охраняет его от вторжения чужаков.









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