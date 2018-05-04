В Боржомском заповеднике засняли «танцующего» медведя (Видео)

04.05.2018 18:16 «Танцующего» медведя захватили видеоловушки, установленные в Национальном Боржоми-Харагаульском парке. Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Агентства охраняемых территорий Грузии.



На кадрах, которые показало ведомство, видно, как крупный самец, стоя на задних лапах, активно чешет спину о ствол дерева.



«Вот, что значит территория медведя», — говорится в описании к видео.





Следует отметить, что такие «танцы» — это типичное поведение для бурых медведей. Так косолапые метят территорию, показывая своим сородичам, кто здесь главный.



Кстати, маркировочная деятельность медведей приходится в основном на весну — так называемый брачный период, когда каждый самец активно метит свой участок и охраняет его от вторжения чужаков.





















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