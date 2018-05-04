Предположительным и неподтвержденным мотивом кибератаки на внутренний сервер Агентства гражданской авиации называется получение криптовалюты

04.05.2018 18:40 Предположительным и неподтвержденным мотивом кибератаки на внутренний сервер Агентства гражданской авиации называется получение криптовалюты.



Как сообщил «IPN» заместитель главы Агентства гражданской авиации Леван Каранадзе, детали того, из какой страны осуществлена атака, и какую сумму требовали, неизвестны.



По его словам, у агентства были резервные ресурсы, в результате их загрузки в систему информация была восстановлена.



«Наш ресурс был резервирован, соответственно, информация была восстановлена по резервным файлам, и агентство функционирует бесперебойно. Информация не удалялась, произошла блокировка сервера и шифрование конкретных файлов, что привело к сбою программного обеспечения.



Как только мы загрузили в систему резервные файлы, то немедленно восстановили работу. Мы опубликовали альтернативные адреса электронной почты и наладили своевременную коммуникацию с нашими партнерами, авиакомпаниями, предприятиями и заинтересованными лицами, чтобы обеспечить бесперебойным сервисом, а также чтобы они могли связаться с нами », - сказал Леван Каранадзе.



По его словам, в связи с произошедшим министерство ВД ведет дознание.



Агентство гражданской авиации сегодня распространило заявление о кибератаке на их сервер.



«2 мая нынешнего года на сервер Агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития была осуществлена кибератака.



Компьютерный вирус нанес вред базам данных, программам и электронным адресам агентства. Для исправления проблем, создавшихся в результате нападения, наряду с агентством подключены все соответствующие ведомства. Для авиакомпаний и авиационных предприятий, операторов и авиаспециалистов на данный момент действуют следующие эл.адреса: safety@gcaa.ge;

flightstandards@gcaa.ge; air@gcaa.ge; cds@gcaa.ge; office@gcaa.ge», - отмечается в информации агентства.

















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