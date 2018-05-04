Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Федерации дзюдо Грузии не собирается уходить в отставку


04.05.2018   19:24
Никто не цепляется за должность, но всему свое время, и, чтобы прийти и, чтобы уйти, — сказал президент Федерации дзюдо Давид Кевхишвили после заседания исполнительного комитета федерации.

Обвинения спортсменов в свой адрес он назвал необоснованной клеветой.

«Я прав во всех вопросах, о которых они говорят, и они понапрасну клевещут на меня. С моей стороны в их отношении была только поддержка и всяческое уважение. В остальном, думаю, это к лучшему, пусть выяснится, кто прав, а кто нет. Например, пусть назовут хоть один конкретный факт, когда я помешал им достичь успеха.

Еще раз говорю, никто не цепляется за должность, но всему свое время, и на то, чтобы прийти и, чтобы уйти», — заявил Давид Кевхишвили.

Сегодня в Тбилиси прошло заседание исполкома Федерации дзюдо. На встрече были рассмотрены несколько вопросов, в том числе и заявления, сделанные несколькими членами национальной сборной.

Сегодня утром несколько спортсменов национальной сборной по дзюдо призвали президента Федерации уйти в отставку.

По заявлению Варлама Липартелиани, спортсмены прекращают тренировки и не будут участвовать в соревнованиях до отставки президента Федерации дзюдо.

После провального для грузинской сборной выступления на недавнем чемпионате Европы тренерский штаб команды ушел в отставку в полном составе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Мерседес» - самый популярный в Грузии автомобильный бренд
В Грузии растет импорт гибридных автомобилей
Лондонская фондовая биржа прекращает торговлю акциями предприятия Дерипаски
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Продолжение ползучей аннексии
СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос
Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Демонстранты в Армении парализовали движение поездов
Бастуют сотрудники областной администрации Тавушской области и все сотрудники мэрии Иджевана кроме мэра
Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна