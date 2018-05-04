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Президент Федерации дзюдо Грузии не собирается уходить в отставку
04.05.2018 19:24
Никто не цепляется за должность, но всему свое время, и, чтобы прийти и, чтобы уйти, — сказал президент Федерации дзюдо Давид Кевхишвили после заседания исполнительного комитета федерации.
Обвинения спортсменов в свой адрес он назвал необоснованной клеветой.
«Я прав во всех вопросах, о которых они говорят, и они понапрасну клевещут на меня. С моей стороны в их отношении была только поддержка и всяческое уважение. В остальном, думаю, это к лучшему, пусть выяснится, кто прав, а кто нет. Например, пусть назовут хоть один конкретный факт, когда я помешал им достичь успеха.
Еще раз говорю, никто не цепляется за должность, но всему свое время, и на то, чтобы прийти и, чтобы уйти», — заявил Давид Кевхишвили.
Сегодня в Тбилиси прошло заседание исполкома Федерации дзюдо. На встрече были рассмотрены несколько вопросов, в том числе и заявления, сделанные несколькими членами национальной сборной.
Сегодня утром несколько спортсменов национальной сборной по дзюдо призвали президента Федерации уйти в отставку.
По заявлению Варлама Липартелиани, спортсмены прекращают тренировки и не будут участвовать в соревнованиях до отставки президента Федерации дзюдо.
После провального для грузинской сборной выступления на недавнем чемпионате Европы тренерский штаб команды ушел в отставку в полном составе.
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