В Грузии спортсмены требуют отставки президента федерации дзюдо

04.05.2018 19:59 Дзюдоисты сборной Грузии требуют отставки президента федерации дзюдо страны Давида Кевхишвили, в противном случае спортсмены намерены бойкотировать все соревнования. Об этом сегодня журналистам сообщил капитан национальной команды Варлам Липартелиани.



О конфликте, существующем в сборной Грузии, стало известно в конце апреля, в дни проведения чемпионата Европы. На континентальном первенстве грузинские спортсмены не смогли заработать ни одной медали – это худший результат национальной сборной по дзюдо с 1992 года. Сразу же после завершения чемпионата весь тренерский штаб сборной во главе с Ираклием Цирекидзе подал в отставку.



«В данный момент в федерации сложилась неприемлемая для нас и разрушительная для нашего вида спорта ситуация. Мы заявляем, что не будем принимать участие ни в одном соревновании и прекращаем тренировки, пока президент федерации не уйдет с занимаемой должности», — сказал Липартелиани.



Он отметил, что за шесть лет, в течение которых Кевхишвили возглавлял федерацию, все успехи были достигнуты грузинскими дзюдоистами только за счет их самоотверженной работы и никогда – при поддержке федерации.



«Сборной необходима поддержка федерации, как с обеспечением условий тренировок, так и с подбором правильных тренеров, поддержка на международной арене и по другим важным направлениям», — сказал он.



Липартелиани отметил, что в знак протеста дзюдоист Автандил Чрикашвили решил пропустить Кубок Европы по дзюдо, который пройдет в Сараево (Босния и Герцеговина) 5 и 6 мая. Идею бойкота также поддержали каратисты Амиран Папинашвили, Адам Окруашвили, Зебеда Рехвиашвили и другие.



Президент федерации дзюдо Грузии уже ответил на заявление спортсменов. Давид Кевхишвили заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на ультиматум сборной. Обвинения, озвученные членами национальной команды, он назвал ложью.















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