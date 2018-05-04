|
В Гелати обнаружены квеври и части стены, предположительно, XIV или XVI века
04.05.2018 21:43
В Гелати обнаружены квеври и части стены, предположительно, XIV или XVI века
В процессе реабилитации ливнеспусков археологи в Гелати обнаружили квеври и части стены.
Находка, предположительно, относится к периоду XIV или XVI века.
«Мы проводили плановые работы в Гелати, речь идет о старых ливнеспусках во дворе собора. В ходе работ обнаружены несколько квеври и остатки каменного строения. Ведется изучение находки», — заявил Первому каналу управляющий кутаисского музея-заповедника Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Роланд Исакадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна