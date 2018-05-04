В Гелати обнаружены квеври и части стены, предположительно, XIV или XVI века

04.05.2018 21:43 В Гелати обнаружены квеври и части стены, предположительно, XIV или XVI века

В процессе реабилитации ливнеспусков археологи в Гелати обнаружили квеври и части стены.



Находка, предположительно, относится к периоду XIV или XVI века.



«Мы проводили плановые работы в Гелати, речь идет о старых ливнеспусках во дворе собора. В ходе работ обнаружены несколько квеври и остатки каменного строения. Ведется изучение находки», — заявил Первому каналу управляющий кутаисского музея-заповедника Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Роланд Исакадзе.















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