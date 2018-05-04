Президент федерации дзюдо Грузии не намерен покидать свой пост

04.05.2018 23:03 Президент федерации дзюдо Грузии Давид Кевхишвили на данном этапе не намерен уходить со своего поста. Как заявил Кевхишвили журналистам после заседания исполнительного комитета, обвинения членов сборной по дзюдо в его адрес безосновательные и клеветнические. По его словам, на данном этапе он не думает об отставке и постарается доказать правду.



Кроме того, Кевхишвили называет данные процессы управляемыми, однако не конкретизирует, кем.

«Никто, разумеется, за должность не цепляется. Однако некая группа спортсменов безосновательно требует этого. Это неправильно для самого государства и системы. Во всех вопросах, о которых они говорят, я прав, и они напрасно клевещут на меня. С моей стороны, по отношению к ним была только поддержка и уважение. Хорошо, чтобы выяснилось, кто прав, а кто нет, пусть назовут мне конкретные факты, в чем я помешал им достичь успеха», - заявил Кевхишвили.



Что касается вопроса о том, как будет укомплектована национальная сборная в случае бойкота этих спортсменов, Кевхишвили заявляет, что это должен будет решать тренер, которого федерация назначит при согласовании с министерством спорта и исполкомом.















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