|
«Ириао» исполнил в Лиссабоне песню победителя «Евровидения 2017» Сальвадора Собрала
05.05.2018 17:17
Грузинские конкурсанты «Евровидения 2018», члены группы «Ириао» исполнили свою интерпретацию песни победителя «Евровидения 2017» Сальвадора Собрала «Аmor pelos dois» на пресс-конференции в Лиссабоне.
Исполнение «Ириао» очень понравилось аудитории.
Грузинские участники «Евровидения 2018», члены этно-джаз-бенда «Ириао» провели вторую репетицию на сцене «Altice Arena» в Лиссабоне.
После репетиции, грузинские музыканты ответили на вопросы международных СМИ на пресс-конференции.
Конкурс официально откроется завтра 6 мая церемонией красной ковровой дорожки.
10 мая «Ириао» выступит перед зрителями во втором полуфинальном туре. В этом году в еврофестивале участвуют 43 страны. Группа «Ириао» исполнит песню «Для тебя».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна