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«Ириао» исполнил в Лиссабоне песню победителя «Евровидения 2017» Сальвадора Собрала


05.05.2018   17:17
Грузинские конкурсанты «Евровидения 2018», члены группы «Ириао» исполнили свою интерпретацию песни победителя «Евровидения 2017» Сальвадора Собрала «Аmor pelos dois» на пресс-конференции в Лиссабоне.

Исполнение «Ириао» очень понравилось аудитории.

Грузинские участники «Евровидения 2018», члены этно-джаз-бенда «Ириао» провели вторую репетицию на сцене «Altice Arena» в Лиссабоне.

После репетиции, грузинские музыканты ответили на вопросы международных СМИ на пресс-конференции.

Конкурс официально откроется завтра 6 мая церемонией красной ковровой дорожки.

10 мая «Ириао» выступит перед зрителями во втором полуфинальном туре. В этом году в еврофестивале участвуют 43 страны. Группа «Ириао» исполнит песню «Для тебя».






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