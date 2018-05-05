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Дзюдоисты предлагают президенту федерации встретится в присутствии СМИ


05.05.2018   17:34
Дзюдоисты предлагают президенту Федерации дзюдо Давиду Кевхишвили встретится в 12:00 7 мая.

Вместе с тем, сегодня в 17:00 в Федерации дзюдо состоится брифинг Давида Кевхишвили. Пока неизвестно, конкретно какое заявление собирается сделать президент федерации.

Дзюдоисты вчера потребовали отставки Кевхишвили и сегодня провели акцию в парке Ваке.

Накануне президент Федерации дзюдо заявил, что не собирается покидать должность.

По словам спортсмена Варлама Липартелиани, дзюдоисты прекращают тренировки и не будут принимать участие в состязаниях, пока президент федерации не уйдет в отставку.

После плаченых итогов на чемпионате Европы, 30 апреля тренировочный штаб Национальной сборной Грузии по дзюдо подал в отставку в полном составе.






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