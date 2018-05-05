Посольство Грузии в Португалии провело прием для членов джаз-бенда «Ириао»

05.05.2018 17:56 Посольство Грузии в Португалии провело прием для членов грузинских участников «Евровидения 2018», этно-джаз-бенда «Ириао». На торжестве присутствовали проживающие в Лиссабоне грузины, иностранные журналисты и португальские гости.



На приеме «Ириао» исполнил конкурсную песню «Для тебя».



Прием состоялся по инициативе посла Грузии в Португалии Реваза Бешидзе.



10 мая «Ириао» будет петь перед зрителями в полуфинальном туре «Евровидения». В этом году в еврофестивале участвуют 43 страны. Группа «Ириао» исполнит песню «Для тебя».

















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