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Внеочередной съезд федерации дзюдо Грузии пройдет 10 м
05.05.2018 21:02
Внеочередной съезд федерации дзюдо Грузии пройдет 10 мая, - информацию об этом распространяет федерация дзюдо.
Съезд пройдет в 12:00 в гостинице «Рэдиссон». По информации федерации, в повестке дня съезда два вопроса – отчет президента федерации и обсуждение текущих процессов.
Сегодня дзюдоисты собрались в тбилисском парке Ваке и заявили, что их протест с 7 мая станет широкомасштабным.
«С понедельника он станет широкомасштабным. В федерации очень много проблем. Команда и парни остаются при одном мнении. Пусть Давид Кевхишвили проявит благоразумие и покинет пост президента федерации», - заявил дзюдоист Автандил Чрикишвили.
Напомним, что вчера президент федерации дзюдо Грузии Давид Кевхишвили заявил, что на данном этапе не намерен уходить с должности.
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