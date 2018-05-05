Внеочередной съезд федерации дзюдо Грузии пройдет 10 м

05.05.2018 21:02 Внеочередной съезд федерации дзюдо Грузии пройдет 10 мая, - информацию об этом распространяет федерация дзюдо.



Съезд пройдет в 12:00 в гостинице «Рэдиссон». По информации федерации, в повестке дня съезда два вопроса – отчет президента федерации и обсуждение текущих процессов.



Сегодня дзюдоисты собрались в тбилисском парке Ваке и заявили, что их протест с 7 мая станет широкомасштабным.



«С понедельника он станет широкомасштабным. В федерации очень много проблем. Команда и парни остаются при одном мнении. Пусть Давид Кевхишвили проявит благоразумие и покинет пост президента федерации», - заявил дзюдоист Автандил Чрикишвили.



Напомним, что вчера президент федерации дзюдо Грузии Давид Кевхишвили заявил, что на данном этапе не намерен уходить с должности.















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