В Зугдиди задержаны 4 водителя междугородних автобусов и микроавтобуса

06.05.2018 12:43 На территории, прилегающей к Зугдидскому железнодорожному вокзалу, задержаны 4 водителя междугородних автобусов и микроавтобуса.



Как сообщают в МВД Грузии, следствие ведется по статье 126 (насилие) и статье 150 (понуждение).



По существующей информации, вчера между водителями различных автовокзалов произошло физическое противостояние.



Водители междугородних автобусов и микроавтобусов, работающие у железнодорожного вокзала, требуют закрытия частных вокзалов. Они уже второй день бастуют и проводят протестные акции.

















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