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В Зугдиди задержаны 4 водителя междугородних автобусов и микроавтобуса
06.05.2018 12:43
На территории, прилегающей к Зугдидскому железнодорожному вокзалу, задержаны 4 водителя междугородних автобусов и микроавтобуса.
Как сообщают в МВД Грузии, следствие ведется по статье 126 (насилие) и статье 150 (понуждение).
По существующей информации, вчера между водителями различных автовокзалов произошло физическое противостояние.
Водители междугородних автобусов и микроавтобусов, работающие у железнодорожного вокзала, требуют закрытия частных вокзалов. Они уже второй день бастуют и проводят протестные акции.
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