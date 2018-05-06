Из Ливии домой возвратился еще один грузинский моряк

06.05.2018 17:42 Сегодня утром на родину возвратился на родину еще один грузинский моряк, Сослан Какабадзе, который находился под арестом в Ливии с 2015 года, сообщает МИД Грузии.



В Батумском международном аэропорту моряка встречали члены семьи, представители консульского департамента грузинского внешнеполитического ведомства, правительства Аджарии и агентства морского транспорта.



По информации ведомства, Сослан Какабадзе и члены его семьи выразили благодарность правительству, Министерству иностранных дел Грузии за вовлеченность в дело его освобождения и проделанную работу.

«Следует отметить, что со дня задержания грузинского моряка до нынешнего времени из-за существующего в Ливии тяжелого военно-политического кризиса судебное рассмотрение по делу Сослана Какабадзе не удавалось провести. Министерство иностранных дел провело интенсивную работу для освобождения грузинского моряка, использовала все правовые и дипломатические механизмы с вовлечением иностранных партнеров и аккредитованного в Ливии дипкорпуса. Освобождению Сослана предшествовали визит посла Грузии в Египте Александра Налбандова в Ливию и его встречи с представителями ливийских властей.



К делу освобождения грузинского моряка скоординировано были подключены как МИД Грузии, так и правительство Автономной Республики Аджария и Агентство морского транспорта», - заявляют в Министерстве иностранных дел.



Как заявил во время встречи Сослана Какабадзе в Батумском аэропорту заместитель директора консульского департамента внешнеполитического ведомства Грузии Владимир Константиниди, процесс освобождения грузинского моряка был сложным, однако, благодаря скоординированной работе и помощи партнеров удалось достичь этого результата. По его же словам, во второй половине мая пройдет рассмотрение дела еще остающихся в Ливии остальных грузинских моряков.















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