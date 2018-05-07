ГЖД назначает дополнительный рейс для желающих посетить концерт Эннио Морриконе

07.05.2018 13:27 Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс в связи с концертом Энио Морриконе. Желающих посетить мероприятие 19 мая будет обслуживать двухэтажный поезд «Штадлер».



Состав отправится из Тбилиси в 14:10 и прибудет на перрон «Блэк Си Арена» в 18:30.



После окончания концерта, поезд отправится с той же станции по направлению к Тбилиси в 00:05 и будет в столице в 04:25 часов.



Приобрести билеты можно в кассах Центрального железнодорожного вокзала, на официальной веб — странице Железной дороги Грузии и с помощью аппликаций.



Легендарный композитор Эннио Морриконе концертом 19 мая откроет сезон CheckinGeorgia 2018. Вместе с маэстро в Грузию приедет оркестр из 121 музыканта. В концерте также примет участие большая труппа Тбилисского театра оперы и балета. Дирижировать оркестром будет лично Морриконе.



Итальянский композитор приезжает в Грузию впервые. Концерт Морриконе состоится 19 мая на Black Sea Arena и станет грандиозным открытием сезона 2018 года в рамках проекта Check in Georgia.



Продажа билетов стартовала 20 апреля. Цена билетов начинается с 60 лари.



Концерт, запланированный на 19 мая, является частью мирового турне, которое проходит в рамках 60-летнего юбилея творческой деятельности композитора.















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