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ГЖД назначает дополнительный рейс для желающих посетить концерт Эннио Морриконе


07.05.2018   13:27
Грузинская железная дорога назначила дополнительный рейс в связи с концертом Энио Морриконе. Желающих посетить мероприятие 19 мая будет обслуживать двухэтажный поезд «Штадлер».

Состав отправится из Тбилиси в 14:10 и прибудет на перрон «Блэк Си Арена» в 18:30.

После окончания концерта, поезд отправится с той же станции по направлению к Тбилиси в 00:05 и будет в столице в 04:25 часов.

Приобрести билеты можно в кассах Центрального железнодорожного вокзала, на официальной веб — странице Железной дороги Грузии и с помощью аппликаций.

Легендарный композитор Эннио Морриконе концертом 19 мая откроет сезон CheckinGeorgia 2018. Вместе с маэстро в Грузию приедет оркестр из 121 музыканта. В концерте также примет участие большая труппа Тбилисского театра оперы и балета. Дирижировать оркестром будет лично Морриконе.

Итальянский композитор приезжает в Грузию впервые. Концерт Морриконе состоится 19 мая на Black Sea Arena и станет грандиозным открытием сезона 2018 года в рамках проекта Check in Georgia.

Продажа билетов стартовала 20 апреля. Цена билетов начинается с 60 лари.

Концерт, запланированный на 19 мая, является частью мирового турне, которое проходит в рамках 60-летнего юбилея творческой деятельности композитора.






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