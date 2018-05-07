В Грузии осталось 676 участников Второй мировой войны

07.05.2018 13:38 Правительство Грузии окажет одноразовую денежную помощь ветеранам Второй мировой войны. По последним данным, в Грузии в настоящее время проживают 676 участников Второй мировой войны, из них 224 — в Тбилиси и 452 – в регионах.



В 2016 году в Грузии к 9 мая насчитывалось 1296 ветеранов Второй мировой войны, в 2017 году — 948 человек.



Грузия принимала участие во Второй мировой войне в составе Советской армии и потеряла 10% населения страны.



Территория Грузии не была оккупирована Германией и не подвергалась бомбардировкам, однако на фронтах Второй мировой в борьбе с фашизмом с 1941 по 1945 год воевали 700 тысяч грузинских бойцов, из которых погибло почти 300 тысяч.



Десятки тысяч жителей Грузии были награждены советскими правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них — младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 годы), водрузил знамя победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.



К 73-ей годовщине победы над фашизмом каждый ветеран в Грузии получит 600 лари (около 240 долларов), а их вдовы и дети ветеранов – 300 лари (около 120 долларов).



Согласно распоряжению президента Грузии, 9 мая 2018 года все участники Второй мировой войны получат ваучер на медикаменты на сумму 140 лари (около 55 долларов).



Какую помощь и льготы получают ветераны в Грузии:



Система одноразовой материальной помощи для ветеранов действует в разных районах Грузии. Размер суммы определяется с учетом местного бюджета и количества проживающих в конкретном районе ветеранов.



Ветераны получают ежемесячную субсидию в размере 44 лари (около 15 долларов), также в бюджете местных муниципалитетов предусмотрен ряд льгот и помощи для конкретных случаев.



Государственная программа всеобщего здравоохранения предусматривает специальные пакеты для ветеранов войны – им полагается бесплатная консультация врача-специалиста, проведение физиотерапевтических и лабораторно-инструментальных обследований, проведение бальнеологических процедур, процедур оздоровительной физкультуры и мануальной терапии.



Государственная служба по делам ветеранов обеспечивает ветеранам и членам их семей бесплатные медицинские обследования в разных медучреждениях — от бесплатной консультации врачей разного профиля до проведение эхоскопической диагностики и снятия электрокардиограммы.



Кроме того, уже год как врачи с соответствующей аппаратурой ездят в разные регионы Грузии и на месте проводят бесплатные медицинские обследования для ветеранов и членов их семей.



Всем ветеранам, которые не могут самостоятельно передвигаться, передают современные коляски. Также они могут получить костыли, слуховые аппараты и так далее.



Представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья по вызову ветеранов могут приехать, чтобы на месте провести тест на наличие гепатита С. Бесплатные медицинские обследования и консультации для ветеранов и членов их семей периодически проводит Национальный центр туберкулеза и заболеваний легких.



В Государственной службе по делам ветеранов действует дополнительная программа, в рамках которой ветераны могут получить финансирование на медицинские услуги до 1,5 тысяч лари (около 600 долларов) и финансирование медикаментов до 500 лари (около 200 долларов).



Для финансирования медицинской услуги, в которую входит обеспечение медикаментами, медицинские обследования, а также хирургические операции и так далее, ветераны должны обратиться к действующей при Государственной службе по делам ветеранов комиссии. Ветераны могут внести заявку в комиссию два раза в год.



В случае смерти ветерана члены семьи получают одноразовую помощь в размере 500 лари (около 200 долларов) на ритуальные услуги.

Ветераны пользуются правом бесплатно ездить в общественном транспорте – в метро и автобусах. В тех микроавтобусах, где оплата за проезд производится с помощью электронной системы, ветераны получают 50% скидку.



Ветераны также освобождаются от оплаты суммы за оформление паспорта гражданина Грузии и биометрического удостоверения личности.



Ветераны, которые обратились в суд для защиты требований закона Грузии «О ветеранах войны и военных сил» (Закон устанавливает организационные, экономические и правовые основы социальной защиты граждан Грузии — ветеранов войны и Военных Сил в целях создания им условий, обеспечивающих благосостояние и активную деятельность) освобождаются от уплаты пошлины во всех судебных инстанциях, а лица с ОВЗ — от уплаты пошлины на все иски.



"Новости-Грузия"











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