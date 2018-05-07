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В Турции освобождены три гражданки Грузии, жертвы трефикинга
07.05.2018 14:35
В Турции задержали 18 человек по обвинению в принудительном вовлечении в проституцию трех гражданок Грузии.
По информации Haberturk, полицейская операция была проведена в провинции Адана, в ней участвовало более трехсот правоохранителей. Среди задержанных есть члены молодежного крыла одной из оппозиционных партий. Изъято огнестрельное оружие и деньги.
Согласно расследованию, троих гражданок Грузии привезли в Адану обманным путем. Им было обещано замужество. Затем женщин запугали и заставили заниматься проституцией. По данным турецких СМИ, все три женщины освобождены и доставлены в иммиграционный центр провинции Адана, откуда их депортируют в Грузию.
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