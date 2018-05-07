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Какабадзе: Информация о зарплате сотрудников ОВГ не должна быть закрыта в кабинете Маглаперидзе


07.05.2018   16:36
По заявлению члена Попечительского совета "Общественного вещателя" Нинии Какабадзе, она с полным соблюдением закона требует информацию о зарплате людей, занятых в ОВ, но руководство отказывает ей в выдаче информации.

"Они говорят, что я не имею права на это, что я нарушаю их личное пространство. Я не вторгаюсь в их личное пространство, они находятся на государственной службе, и мое законное право, знать об их зарплате, и я требую только то, на что дает мне право закон. Разумеется, этот закон там же отмечает, что я не имею права, и не собираюсь обнародовать эту информацию.

Касательно вообще того, что я пришла сюда что-то испортить, трудно ответить на это серьезно. Я пришла сюда для того, чтобы более детально узнать, что внутри происходит, и что главное, проинформировать об этом каждого гражданина нашей страны, и чтобы эта информация не была закрыта в кабинете Василя Маглаперидзе"- заявила Ниния Какабадзе телеканалу "Рустави 2".







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